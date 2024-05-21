Müşteri hasarda paraya değil hıza bakıyor

Sollers Consulting ve Ipsos tarafından yapılan son ankete göre, müşteriler sigorta şirketlerinden en çok hasar taleplerinin hızlı bir şekilde dönülmesini istiyor. Sigortalılar, sigorta şirketlerinden daha hızlı hasar sürecini yönetmelerini ve hasarların da hızlı ödenmesini istiyor ancak sigortacılar sigortalıların bu taleplerine yanıt vermekte zorlanıyor.Türkiye'de halihazırda altı firma hasar süreçlerinde yapay zekayı kullanarak otomasyon sağlamış durumda. Bu firmalar dışında yeni girişimler de sektöre girdi ve yatırım alanlar da var. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de henüz bu alan yeterince sektöre yaygınlaşmış durumda değil ancak yeni girişimlerin sektöre girişi ile birlikte bu alanda outsourcing ile gelişim mümkün gibi gözüküyor.Sollers Consulting-Ipsos araştırmasında müşterilerin yüzde 52- 63'ü hızlı bir talep almak istediğini belirtiyor. Üçte biri talepte bulunduktan sonra hızlı yanıt aldığını vurguluyor. Hızlı hasar yönetimi talebi yüzde 63 ile İngiltere'de en yüksek orana ulaşırken, İngiltere'yi yüzde 60 ile Almanya, yüzde 57 ile Polonya ve yüzde 52 ile Fransa takip ediyor.Araştırmada ayrıca müşteri taleplerinde insan teması istendiği de ortaya çıktı. İngiltere'de müşterilerin yüzde 50'si bir çağrı merkezi aracılığıyla talepte bulunmayı tercih ediyor, Fransa'daki sigorta müşterilerinin yüzde 36'sı bir acente aracılığıyla ve yüzde 37'si bir çağrı merkezi aracılığıyla talepte bulunmak istiyor.Sollers Otomasyon Başkanı Lennart Imorde, "Hasar taleplerini hızlandıracak teknolojiye yatırım yapması son derece faydalı. Anketimiz, müşteriler için en önemli şeyin para değil, sorunun çözümü olduğunu gösteriyor. Müşteri deneyimini geliştirmek için talep yönetimini kolaylaştırmak çok önemli. Giderek daha fazla sigortacının teknolojiye yatırım yaptığını görüyoruz çünkü bu teknolojinin hasar işleme maliyetlerini de azaltmaya yardımcı olduğunu biliyorlar" dedi.