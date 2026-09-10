Müşteri mesajı görünce fark etti! Kişisel verileri 3. kişiye açan mağazaya ceza kesildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bir giyim mağazasının internet sitesinde yaşanan veri ihlali nedeniyle 200 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Karara konu olayda bir müşteri, kendisinin vermediği bir siparişe ilişkin mesaj almasının ardından hesabını kontrol etti ve başka bir kişinin kendi hesabı üzerinden işlem yaptığını, adres bilgilerinin değiştirilerek sipariş oluşturulduğunu fark etti.

Müşteri, kişisel verilerinin üçüncü kişilerin erişimine açık hale geldiği gerekçesiyle KVKK'ye şikayette bulundu.

MÜŞTERİNİN KİŞİSEL VERİLERİ ERİŞİME AÇILDI

KVKK'nin olayla ilgili incelemesinde, şikayetçi müşterinin adı, soyadı, üyelik bilgileri ve telefon numarasına ilişkin kişisel verilerin, veri sorumlusunun internet sitesinde sınırsız bir kitlenin erişimine açık şekilde paylaşıldığı tespit edildi.

İncelemeye göre, müşterinin bilgileri üçüncü kişilerin erişimine açılırken veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamadığı ve gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı değerlendirildi.

KVKK'DEN 200 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

KVKK, kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan giyim mağazasına 200 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul kararında, müşteri bilgilerinin üçüncü kişilerin erişimine açılmasının 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığına işaret edildi.

Kararla birlikte kişisel verilerin internet ortamında üçüncü kişilerin erişimine açılmasının, veri sorumlularının almakla yükümlü olduğu teknik ve idari tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör