Müşteri profili gençleşti

Son
yıllarda hızla büyüyen markalar arasında yer alan Skoda
'nın müşteri profili yenilenen ürün gamıyla değişmeye başladı. Yenilenen Fabia
'nın tanıtım toplantısında konuşan Yüce Auto
- Skoda Genel Müdürü Zafer Başar
, müşteri yaşının beş yaş birden düşerek 42'e indiğini söyledi. Skoda'nın artık daha genç nüfusa hitap ettiğini ifade eden Başar, "Türkiye
'de oldukça önemli bir sınıf olan B segmentinde Fabia'nın da birçok müşteriyi markamızla ilk kez tanıştıracağına inanıyoruz. 2014'te satışa çıkan Fabia'nın üçüncü neslinin müşteri yaş ortalaması, 39.5 seviyesindeydi. Yeni nesil Fabia ile yaş ortalamasının 35-36'lara inmesini bekliyoruz" dedi.
KADIN ORANI YÜZDE 30
Kadın müşterilerle ilgili de bilgi veren Başar, 2018'e kadar müşterilerinin yüzde 25'inin kadın olduğunu, bugün bu oranın yüzde 30 seviyesine çıktığını kaydetti. Başar, Skoda'nın kadınların sevdiği ve beyaz yakalıların tercih ettiği bir marka haline geldiğini söyledi.
SINIFINDA REKORA İMZA ATTI
DÖRDÜNCÜ nesil Fabia, 0.28 cd rüzgâr direnci katsayısıyla sınıfında yeni bir rekora imza atıyor. Fabia, 1.0 TSI motor seçeneğini iki farklı güç çıkışı ile sunuyor. 95 bg gücündeki versiyon, beş ileri manuel şanzımana sahip ve 175 Nm tork üretiyor. Yedi ileri DSG
şanzımanla tercih edilebilen 1.0 TSI ise 110 bg güç ve 200 Nm tork üretiyor.