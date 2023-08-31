N11 ile okula dönüş zamanı

Okul ihtiyaçları n11 ile tamamlanıyor. n11, mataradan beslenme çantasına, defterden boyama setine, kalem kutusundan okul çantasına, eğitici kitaplardan okul kıyafetlerine kadar birçok ürün seçeneği ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini rengarenk bir sezona hazırlıyor. Okula dönüş heyecanının yaşandığı günlerde n11, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra teknoloji ve giyim gibi birçok okul ihtiyacı alışverişi için kullanıcılarına avantajlı fırsatlar sunuyor. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi derslerde kullanılabilecek pek çok ihtiyaç da yine n11'de kullanıcılarla buluşuyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ N11 İLE KAMPÜS HAYATINA HAZIRLANIYOR

Üniversiteliler için de yepyeni bir dönem başlıyor. Kampüs yaşamına adım atmanın heyecanını yaşayan üniversite öğrencileri de ihtiyaçları için n11'i ziyaret ediyor; aradıkları vazgeçilmez çantalar, bomber ceketler, sweatshirtler ve trend t-shirtler için aradıklarını yine n11'de buluyor.

n11, her yaşa uygun sunduğu ürün seçenekleriyle, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için onları platformuna bekliyor.

İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ FIRSATI N11'DE

n11 kullanıcıları Eylül ayı boyunca her gün, 'Hesabım', 'Kuponlarım', 'Yeni Kupon Gir' sekmelerinden 'okul50', 'okul100' ve 'okul175' kodunu ekleyerek indirim kazanıyor. Ardından; 250 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 50 TL, 750 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 100 TL ve 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 175 TL değerindeki kuponu ödeme sayfasında seçerek kullanabiliyor.

n11, okul ihtiyaçlarının yanı sıra yeni arayüzü ve ile birlikte sunduğu çeşitli tema ve konseptlerle kullanıcılarına ilham verirken anne-bebekten ev yaşama, dekorasyondan teknolojiye kadar pek çok kategoride, her zevke uygun hazırladığı ürün alternatifleriyle, kullanıcılarının aradıkları ürünleri kolaylıkla bulmasını sağlıyor.