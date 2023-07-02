NASA ile iş birliği! Türkiye uzayda da söz sahibi olacak





Bu yıl, yarışma özelinde Türkiye Uzay Ajansı aracılığıyla NASA ile iş birliğine gittiklerini anlatan Kacır, "Böylelikle bir yandan onların tecrübelerinden yararlanırken, diğer yandan kendi uzay projelerimizi ve deneyimlerimizi aktarma alanları yakalamış oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı'nda iddialı hedefleri olan bir ülkeyiz. Uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağız" ifadelerini kullandı.



NASA tarafından 11 yıldır düzenlenen Space Apps Challenge-Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nın bu seneki paydaşlarından biri de Türkiye Uzay Ajansı (TUA) oldu. Dünya ve uzayda karşılaşılan zorluklara açık kaynaklı çözümler üretmek, ortaklaşa problem çözmeyi amaçlayan etkinlikte TUA'nın yanı sıra ESA, JAXA, CSA, ASA, SANSA gibi önemli uzay ajansları da yer alıyor.