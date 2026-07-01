NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken tablo! Savunma ihracatının yüzde 57’si müttefiklere

Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracatındaki güçlü yükseliş öne çıktı.
AA muhabirinin ihracat verilerinden yaptığı derlemeye göre, sektörün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemindeki ihracatı önceki 12 aylık döneme göre yüzde 47,12 artış gösterdi.
Önceki dönemde 7 milyar 399 milyon 103 bin dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, son bir yılda 10 milyar 885 milyon 606 bin dolara yükseldi.
NATO ÜLKELERİ İLK SIRADA YER ALDI İHRACATIN YÜZDE 57'Sİ MÜTTEFİKLERE
Türkiye, söz konusu dönemde 178 ülkeye savunma ve havacılık ürünü ihraç etti.
En büyük pay ise NATO müttefiklerinden geldi. NATO üyesi ülkelere yapılan ihracat 6 milyar 235 milyon 676 bin dolar olarak gerçekleşti.
Böylece NATO ülkelerine yapılan satışlar, toplam savunma ve havacılık ihracatının yüzde 57,28'ini oluşturdu.
Ülke bazında ihracat sıralamasında ilk üç sırayı da NATO üyesi ülkeler aldı.
SAVUNMA SANAYİSİ DİPLOMASİSİ ETKİLİ OLDU
İhracattaki artışta, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen uluslararası temaslar ve savunma sanayisi diplomasisinin önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.
Dost ve müttefik ülkelerle geliştirilen iş birlikleri sayesinde Türk savunma sanayisi şirketlerinin uluslararası pazarlardaki görünürlüğü artarken, yeni ihracat anlaşmaları ve ortak üretim projeleri de hız kazandı.
Bu süreç, Türkiye'nin yalnızca savunma ürünü ihraç eden değil, teknoloji geliştiren ve uzun vadeli stratejik ortaklıklar kuran bir ülke olarak konumunu güçlendirdi.
KİLOGRAM BAŞINA İHRACAT DEĞERİ 65 DOLARI AŞTI
Savunma ve havacılık sanayisi, yüksek katma değerli üretim performansıyla da öne çıktı.
Sektörde kilogram başına ihracat değeri 65,16 dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde ortalama kilogram başına ihracat değeri 1,62 dolar seviyesinde bulunurken, savunma ve havacılık sanayisinde bu rakam ülke ortalamasının yaklaşık 40 katına ulaştı.