NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken tablo! Savunma ihracatının yüzde 57’si müttefiklere

NATO ÜLKELERİ İLK SIRADA YER ALDI İHRACATIN YÜZDE 57'Sİ MÜTTEFİKLERE

Türkiye, söz konusu dönemde 178 ülkeye savunma ve havacılık ürünü ihraç etti.

En büyük pay ise NATO müttefiklerinden geldi. NATO üyesi ülkelere yapılan ihracat 6 milyar 235 milyon 676 bin dolar olarak gerçekleşti.

Böylece NATO ülkelerine yapılan satışlar, toplam savunma ve havacılık ihracatının yüzde 57,28'ini oluşturdu.

Ülke bazında ihracat sıralamasında ilk üç sırayı da NATO üyesi ülkeler aldı.