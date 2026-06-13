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Giriş Tarihi: 13.06.2026 12:28 Son Güncelleme: 13.06.2026 13:06

NATO zirvesi öncesi tamamen yenilendi! Ankara Havalimanı Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde Etimesgut'taki Ankara Havalimanı'nın Pazartesi günü Başkan Erdoğan tarafından açılacağını duyurdu.

NATO zirvesi öncesi tamamen yenilendi! Ankara Havalimanı Başkan Erdoğan tarafından açılıyor
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Türkiye 36. NATO Zirvesi öncesi yoğun diplomasi trafiğine hazırlıklarını tamamlıyor. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirve öncesinde Ankara Havaliman Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılıyor.

PAZARTESİ GÜNÜ AÇILIYOR

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Etimesgut'taki askeri havalimanının açılışının 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

"BAŞKENT HAZIR, TÜRKİYE HAZIR"

Uraloğlu, "Başkent hazır, Türkiye hazır! Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan 'ın katılımlarıyla Ankara Havalimanı'nı hizmete açıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SİL BAŞTAN" YENİLENDİ: DEV UÇAKLAR DA İNEBİLECEK

Askeri statüsü korunarak sivil-diplomatik protokol uçuşlarına açılacak olan havalimanında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hummalı bir çalışma yürütüldü.

Proje kapsamında öne çıkan teknik yenilikler şunlar:

Pist Genişletildi: Mevcut 2 bin 450 metrelik pist, devasa devlet başkanlığı uçaklarının rahatça inebilmesi için 3 bin metreye çıkarıldı. Pist genişliği ise 42 metreden 60 metreye yükseltildi.

Dev Apron Alanı: Aynı anda onlarca uçağın güvenle park edebileceği yaklaşık 600 bin metrekarelik yeni apron ve taksi yolları inşa edildi.

Protokol Alanları: Zirve trafiğini yönetecek modern terminal binaları ve 2.400 metrekarelik yeni devlet konukevi yapıları projeye dahil edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#NATO ZİRVESİ #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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NATO zirvesi öncesi tamamen yenilendi! Ankara Havalimanı Başkan Erdoğan tarafından açılıyor
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