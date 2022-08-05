Nesine.com’a rekabet soruşturması açıldı

REKABET Kurulunca, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'nin (Nesine.com) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Nesine.com'un münhasırlık içeren dikey anlaşmaları ile söz konusu kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Nesine.com hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.