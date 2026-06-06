Net sıfır hedefine hızla ilerliyor

TURKCELL'İN çevre ve enerji vizyonu, global arenada da ses getiriyor. Dünyanın en önemli çevresel raporlama platformlarından CDP'nin İklim Değişikliği ve Tedarikçi Katılımı derecelendirmelerinde Turkcell, en yüksek not olan "A" seviyesini aldı. TIME ve Statista'nın hazırladığı World's Best Companies in Sustainable Growth 2026 sıralamasında ise dünya genelinde telekomünikasyon sektöründe birinciliği elde etti.

500 MİLYON DOLAR TAHVİL

Turkcell, 2025'in Ocak ayında 500 milyon dolar tutarında tarihindeki ilk sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirmişti. Şirket, söz konusu fonu yenilenebilir enerji, LEED Gold sertifikalı veri merkezleri, temiz ulaşım, döngüsel ekonomi ve sağlık hizmetlerine erişim projelerinde değerlendirdi. Yürütülen tüm bu çalışmalara ve elde edilen faydaya yönelik olarak da bir Etki ve Tahsis Raporu yayımlandı. Şirket, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformlarından CDP'nin İklim Değişikliği Programı kapsamında Global A Listesi'nde yer aldı. CDP Tedarikçi Katılımı derecelendirmesinde de A notu alarak sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimindeki performansını uluslararası ölçekte tescilledi. Ayrıca, dünyaca ünlü TIME Dergisi ve Statista'nın hazırladığı "World's Best Companies in Sustainable Growth 2026" sıralamasında sürdürülebilir büyüme ve çevresel performans kriterlerinde dünya genelinde telekomünikasyon sektörünün 1 numarası oldu. Turkcell, 2025 faaliyet yılında ilk kez su ayak izini hesapladı. Veri merkezleri başta olmak üzere operasyonel süreklilik açısından kritik öneme sahip su tüketimini çevresel performans göstergeleri arasına alan şirket, su verimliliği ve kaynak yönetimindeki çalışmalarını da güçlendirdi. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, "Telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe sera gazı azaltım hedefleri Uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylanan tek şirketiz. 2020'yi baz alarak oluşturduğumuz yakın dönem hedeflerimize öngördüğümüz süreden önce ulaştık. '2050 Yılı Net Sıfır' hedefine de kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.