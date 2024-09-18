New York Metropolitan’dan Yıldız Holding’e ziyaret

New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin üst yönetim ekibi Yıldız Holding sanat koleksiyonunu incelemek amacıyla Holding'in Çamlıca'daki kampüsüne bir ziyarette bulundu. pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in ev sahipliği yaptığı buluşmada Metropolitan Sanat Müzesi yetkililerine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve pladis CEO'su Salman Amin de eşlik etti. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Müze ziyareti sırasında yönetim ekibini İstanbul'a Yıldız Holding'in Çamlıca kampüsüne davet ettiklerini ifade eden Murat Ülker, "Bu kıymetli ziyaret vesilesiyle, sanatın evrensel dilinde buluşmanın ve kültürel mirasımızı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. The Met Museum ekibiyle, koleksiyonumuzda yer alan değerli sanatçıların nadide eserlerini incelerken, sanatın geçmişten günümüze uzanan yolculuğuna tanıklık ettik" dedi.