New York’ta ABD’li yatırımcılarla doğrudan temas! Bakan Şimşek yatırım fırsatlarını anlattı

YATIRIMCILARA TÜRKİYE MESAJI

Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatlara da değinen Şimşek, Türkiye'nin büyük ve emsallerine kıyasla güçlü büyüyen bir ekonomi olduğunu belirtti.

Şimşek, "Türkiye, büyük ve emsallerine kıyasla güçlü büyüyen bir ekonomi. Stratejik konumumuz, gelişmiş imalat ve hizmet sektörümüz, güçlü altyapımız ve nitelikli iş gücümüz sayesinde güvenilir bir tedarikçiyiz. Yeşil ve dijital dönüşümü, sanayide dönüşümü ve üretken altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz. Son açıkladığımız vergi teşvikleriyle de yatırım ve ihracat ortamını güçlendiriyoruz. Sektörel açıdan bakıldığında savunma sanayisi, turizm, sağlık turizmi, televizyon dizileri ve mobil oyunlar başta olmak üzere dijital hizmet ihracatında önemli fırsatlar görüyoruz. Savunma sanayisi, imalat sanayimizin dönüşümünde de önemli bir itici güç." dedi.

Toplantıda Türkiye ekonomisinin orta ve uzun vadeli görünümünün yanı sıra güçlü üretim altyapısı, stratejik coğrafi konumu, ulaşım ve lojistik bağlantıları ile bölgesel pazarlara erişim imkanları değerlendirildi.

Yeşil ve dijital dönüşüm, ileri imalat, savunma ve havacılık, sağlık ve sağlık turizmi, lojistik-ulaştırma ve dijital teknolojiler de yüksek katma değerli yatırımlar açısından öne çıkan alanlar arasında yer aldı.