New York’ta ABD’li yatırımcılarla doğrudan temas! Bakan Şimşek yatırım fırsatlarını anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta düzenlenen 19'uncu Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında ABD'li doğrudan yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye'nin ekonomik görünümü ve yatırım fırsatlarının ele alındığı toplantıda Şimşek, ekonominin dayanıklılığına, yatırım ortamına ve öne çıkan sektörlerdeki fırsatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ŞİMŞEK: EKONOMİMİZ ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLI
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) yapılan açıklamaya göre, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 19'uncu Türkiye Yatırım Konferansı 21-23 Eylül'de New York'ta gerçekleştiriliyor.
Konferansın ilk gününde Citi işbirliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla "Türkiye'nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları Toplantısı" düzenlendi.
Toplantıda eylül ayı başında açıklanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) yol haritası, Türkiye'nin yatırım ortamı ve öne çıkan sektörel fırsatlar ele alındı. Karahan da para politikası ve makroekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şimşek, küresel koşulların zorlu olduğu ve bölgede savaş yaşandığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin güçlü ve dayanıklı olduğunu vurgulayarak, "Ekonomimiz şoklara karşı dayanıklı. Toplam borçluluk oranımızın düşüklüğü, kamu maliyesindeki hareket alanımız, azalan dış kırılganlıklar, artan uluslararası rezervler ve KKM'den çıkış da ekonomimizin dayanıklılığını artırdı." ifadelerini kullandı.
YATIRIMCILARA TÜRKİYE MESAJI
Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatlara da değinen Şimşek, Türkiye'nin büyük ve emsallerine kıyasla güçlü büyüyen bir ekonomi olduğunu belirtti.
Şimşek, "Türkiye, büyük ve emsallerine kıyasla güçlü büyüyen bir ekonomi. Stratejik konumumuz, gelişmiş imalat ve hizmet sektörümüz, güçlü altyapımız ve nitelikli iş gücümüz sayesinde güvenilir bir tedarikçiyiz. Yeşil ve dijital dönüşümü, sanayide dönüşümü ve üretken altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz. Son açıkladığımız vergi teşvikleriyle de yatırım ve ihracat ortamını güçlendiriyoruz. Sektörel açıdan bakıldığında savunma sanayisi, turizm, sağlık turizmi, televizyon dizileri ve mobil oyunlar başta olmak üzere dijital hizmet ihracatında önemli fırsatlar görüyoruz. Savunma sanayisi, imalat sanayimizin dönüşümünde de önemli bir itici güç." dedi.
Toplantıda Türkiye ekonomisinin orta ve uzun vadeli görünümünün yanı sıra güçlü üretim altyapısı, stratejik coğrafi konumu, ulaşım ve lojistik bağlantıları ile bölgesel pazarlara erişim imkanları değerlendirildi.
Yeşil ve dijital dönüşüm, ileri imalat, savunma ve havacılık, sağlık ve sağlık turizmi, lojistik-ulaştırma ve dijital teknolojiler de yüksek katma değerli yatırımlar açısından öne çıkan alanlar arasında yer aldı.
YÜKSEK TEKNOLOJİDE TÜRKİYE-ABD İŞBİRLİĞİ
Konferans kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Concordia işbirliğinde "Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı" da gerçekleştirildi.
Toplantıda Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimi ve inovasyonda küresel bir merkez olma potansiyeli ele alındı. Küresel üretim, tedarik zinciri ve ticaret dinamiklerinin değiştiği dönemde Türkiye'nin yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, iletişim ve uzay gibi stratejik alanlardaki avantajları değerlendirildi.
Yatırımcılara ayrıca HIT30 Yatırım Teşvik Programı tanıtıldı.
DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye ile ABD arasındaki sanayi ve yüksek teknoloji işbirliğinin önemine işaret ederek, "Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, değer zincirinde yükselmek için net bir yön çiziyor. ABD'nin yapay zeka, yarı iletkenler ve yazılım alanlarındaki öncülüğüyle birlikte değerlendirildiğinde, ortak çalışmalar için önemli fırsatlar bulunuyor." açıklamasında bulundu.
Olpak, küresel belirsizliklerin arttığı dönemde önceliklerinin güven temelinde rekabet etmek ve işbirliği geliştirmek olduğunu belirtti.
"GELECEĞE YÖNELİK NET BİR YOL HARİTASINA SAHİP OLMAYI ÖNEMSİYORUZ"
Olpak, "DEİK olarak 153 ülke bazlı İş Konseyimiz aracılığıyla Türkiye'nin potansiyelini dünyaya tanıtıyor, şirketleri doğru ortaklarla buluşturuyor ve iş dünyası, kamu kurumları ile yatırımcılar arasında köprü kuruyoruz. İş dünyası olarak en temel beklentilerimizden biri öngörülebilirlik. Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, geleceğe yönelik net bir yol haritasına sahip olmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin de Türkiye'nin küresel ve bölgesel ölçekte zorlaşan jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen dezenflasyon sürecindeki kararlılığını ve politika yönünü koruduğunu belirtti.
Özyeğin, "OVP ve yatırım çerçevesi, ekonomik programın sürekliliğini ve Türkiye ekonomisinin verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya yönelik reform iradesini ortaya koyuyor. Özellikle teknoloji transferi ve nitelikli istihdam sağlayan uzun vadeli doğrudan yatırımların Türkiye'ye kazandırılması, iş dünyamızın önümüzdeki dönemin önemli öncelikleri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.
400'DEN FAZLA İŞ İNSANI NEW YORK'TA BULUŞTU
Konferans kapsamında Türkiye Yatırım Konferansı Akşam Resepsiyonu da düzenlendi.
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile American Turkish Business Roundtable (ATBR) işbirliğinde New York'un tarihi Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen resepsiyona Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TCMB Başkanı Fatih Karahan, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin ile Türk ve Amerikan iş dünyasından 400'den fazla temsilci katıldı.
Resepsiyonda Türk ve ABD'li iş dünyası temsilcileri için networking ortamı oluşturulurken, iki ülkeden kamu ve iş dünyası temsilcileri arasında yatırım ve işbirliği fırsatları değerlendirildi.