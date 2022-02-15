New York’ta elektrik ve gaz faturalarına tepki

NEW York
'ta artan elektrik ve doğalgaz faturaları tartışma yarattı. New York'u etkisi altına alan ağır kış şartları abonelerin elektrik kullanımını arttırdı. Bölgede elektrik ve doğalgaz dağıtımın sağlayan Con Edison
firmasına tepkiler büyüyor.
ÜÇE KATLADI
Sosyal medyada eski ve yeni faturalarını paylaşan New Yorklular geçen ay evlerinin gelen elektrik ve doğal gaz faturalarının bu ay ikiye hatta üçe katlandığını söylüyor. Faturalardaki artış tartışmalarına Vali Kathy Hochul da dahil oldu. Vali Hochul, Con Edison'u, elektrik faturalarındaki artışın nereden kaynaklandığını gözden geçirerek kamuya açıklamada bulunmaya ve kendi bünyesinde de reform yapmaya davet etti. Faturalardaki artış, siyasi polemiğe de neden oldu. Cumhuriyetçi Partililer, faturalardaki artışın Demokrat Parti
'nin enerji politikalarının sonucunda ortaya çıktığını öne sürdü. Vali Hochul, firmanın beklenmedik zammının New Yorklular'ın hane bütçelerinde sıkıntıya neden olduğunu, eyalet genelinde görülen elektrik ve doğalgaz faturası artışlarının, salgınla mücadeleyle birlikte mali güçlüğün de yaşandığı bir dönemde faturalara yansıdığını belirtti.
DESTEK VERILECEK
Vali Hochul, zor durumda olan New Yorklular'ın fatura yükünü azaltmak ve evlerini kış boyunca sıcak tutmalarına yardımcı olmak için 373 milyon dolarlık Enerji Yardım Programı
(HEAP) dahil olmak üzere farklı programlarla, ihtiyaç duyanlara destek sağlayacaklarını açıkladı.