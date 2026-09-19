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Giriş Tarihi: 19.09.2026

New York’ta Türkiye Yatırım Konferansı

New York’ta Türkiye Yatırım Konferansı
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DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı, 21-23 Eylül 2026'da New York'ta yapılacak. Konferansın ilk günü Citi işbirliğiyle 'Türkiye'nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları Toplantısı', ikinci günü American Turkish Business Roundtable, Atlantic Council Türkiye ve Franklin Templeton işbirliğiyle 'Enerji Yuvarlak Masa Toplantısı, üçüncü günü ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi işbirliğinde "Başkanlık Yuvarlak Masa Toplantısı" yapılacak. DEİK Başkanı Nail Olpak, "Güçlü üretim altyapımız, insan kaynağımız, lojistik avantajımız Amerikan şirketleri açısından önemli fırsat" dedi. DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin de konferansla yoğun ticari diplomasi trafiği başlayacağını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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New York’ta Türkiye Yatırım Konferansı
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