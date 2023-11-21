Nihan GÜNAY: Bursa’nın ipek elleri

Bursa deyince aklıma kestane şekeri ve o muhteşem el dokuması ipek halıları geliyor. Ancak Bursa, bundan çok daha fazlası… Uzun zaman aradan sonra gidip, yapılanları yerinde görünce insan daha iyi anlıyor.
Bursa'nın Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışkan, disiplinli ve tabir yerinde yerinde duramayan bir başkan.
Başkanın okçuluk merakı
varmış,
ben de ona eşlik etmek istedim.
Hem ok attık hem kadınlarımızı konuştuk.
2006'da 5 kurs merkezinde ücretsiz
sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla eğitim
yolculuğuna başlayan BUSMEK
, bugün
13 ilçede, 25 farklı mekânda yılda yaklaşık 25 bin kursiyer
in eğitim aldığı
dev bir kuruma dönüşmüş. Üstelik bu
kursiyerlerin yüzde 80'i kadın
. 500'ün
üzerinde farklı branş var. İpek Üretim
Merkezi, dikkatimi çekiyor.
2 yıldır Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde çalışan Kadriye Hanım
la hem halı dokuyoruz hem dertleşiyoruz… "Eve katkıda bulunmak, kendi paranızı kazanmak çok güzel bir duygu. Her kadın çalışmalı' diyor. Tuğba Aydın
da şöyle konuşuyor: "Halı dokurken, bütün dertlerimi unutuyorum. Psikoloğa gideceğinize halı bitirin, bire bir aynı hissettiriyor."
Çok kadının hayatına dokunmak şehri de yerel yönetimleri de güçlü kılıyor.
Özellikle de büyükşehirlerde
kadınlarla ilgili istihdam rakamlarının artması
dileğiyle…