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Giriş Tarihi: 22.11.2023

Nihan GÜNAY: Bursa’nın ipek elleri

Nihan GÜNAY: Bursa’nın ipek elleri
Bursa deyince aklıma kestane şekeri ve o muhteşem el dokuması ipek halıları geliyor. Ancak Bursa, bundan çok daha fazlası… Uzun zaman aradan sonra gidip, yapılanları yerinde görünce insan daha iyi anlıyor.
Bursa'nın Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışkan, disiplinli ve tabir yerinde yerinde duramayan bir başkan. Başkanın okçuluk merakı varmış, ben de ona eşlik etmek istedim. Hem ok attık hem kadınlarımızı konuştuk. 2006'da 5 kurs merkezinde ücretsiz sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla eğitim yolculuğuna başlayan BUSMEK, bugün 13 ilçede, 25 farklı mekânda yılda yaklaşık 25 bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir kuruma dönüşmüş. Üstelik bu kursiyerlerin yüzde 80'i kadın. 500'ün üzerinde farklı branş var. İpek Üretim Merkezi, dikkatimi çekiyor.
2 yıldır Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde çalışan Kadriye Hanımla hem halı dokuyoruz hem dertleşiyoruz… "Eve katkıda bulunmak, kendi paranızı kazanmak çok güzel bir duygu. Her kadın çalışmalı' diyor. Tuğba Aydın da şöyle konuşuyor: "Halı dokurken, bütün dertlerimi unutuyorum. Psikoloğa gideceğinize halı bitirin, bire bir aynı hissettiriyor."
Çok kadının hayatına dokunmak şehri de yerel yönetimleri de güçlü kılıyor. Özellikle de büyükşehirlerde kadınlarla ilgili istihdam rakamlarının artması dileğiyle…
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Nihan GÜNAY: Bursa’nın ipek elleri
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