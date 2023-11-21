Nihan GÜNAY: Bursa’nın ipek elleri

Bursa deyince aklıma kestane şekeri ve o muhteşem el dokuması ipek halıları geliyor. Ancak Bursa, bundan çok daha fazlası… Uzun zaman aradan sonra gidip, yapılanları yerinde görünce insan daha iyi anlıyor.Bursa'nın Belediye BaşkanıBaşkanınvarmış,ben de ona eşlik etmek istedim.Hem ok attık hem kadınlarımızı konuştuk.2006'da 5 kurs merkezinde ücretsizsanat ve mesleki eğitim kurslarıyla eğitimyolculuğuna başlayan, bugün13 ilçede, 25 farklı mekândain eğitim aldığıdev bir kuruma dönüşmüş. Üstelik bukursiyerlerin. 500'ünüzerinde farklı branş var. İpek ÜretimMerkezi, dikkatimi çekiyor.2 yıldır Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde çalışanla hem halı dokuyoruz hem dertleşiyoruz… "Eve katkıda bulunmak, kendi paranızı kazanmak çok güzel bir duygu. Her kadın çalışmalı' diyor.da şöyle konuşuyor: "Halı dokurken, bütün dertlerimi unutuyorum. Psikoloğa gideceğinize halı bitirin, bire bir aynı hissettiriyor."Özellikle de büyükşehirlerdekadınlarla ilgili istihdam rakamlarının artmasıdileğiyle…