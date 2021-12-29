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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Nocturne 2022’de de büyümeye devam ediyor

Nocturne 2022’de de büyümeye devam ediyor

Girişimci Can Tarlan tarafından 10 yıl önce kurulan kadın hazır giyim markası Nocturne, büyük ve etkili adımlarla ilerliyor. Büyük başarılara imza atan şirket, yeni yılda cirosunu ikiye katlamayı hedefliyor

2021'i 200 milyon TL ciro ile kapatan şirket, sezonluk 300 bin parça üretim kapasitesiyle sektör liderleri arasında yer alıyor. Nocturne Yönetim Kurulu Başkanı Can Tarlan, "Yılda, her biri 30 parçalık 10 farklı temadan meydana gelen iki geniş koleksiyon hazırlıyoruz. 25 kişilik deneyimli tasarım ekibimiz, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış tasarım merkezimizin belkemiğini oluşturuyor," diyor. Türkiye'de İstanbul, Antalya, Bursa, Mersin, İzmir ve Trabzon dahil olmak üzere altı farklı şehirde mağazası bulunan Nocturne, yurt dışındaki varlığını da sürekli genişletiyor. Orta Doğu'daki mağazası ve ABD'deki showroom'unun yanı sıra, popüler alışveriş platformu Wolf&Bedger'ın New York ve Londra'daki online ve offline satış kanalları ile Almanya merkezli e-ticaret sitesi Zalando'da da markanın tasarımlarını bulmak mümkün. Çok katlı mağazalara giriş yapmak da Nocturne'ün yakın gelecekteki hedeflerinin başında geliyor.
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Nocturne 2022’de de büyümeye devam ediyor
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