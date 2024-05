Not artışları devam edecek

Sosyal medya hesabından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin kredi notunu artırmasını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları programın olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığını belirtti. Şimşek, "S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi" ifadesini kullandı. Uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız." Moody's de ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı. Fitch Ratings ise martta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.Öte yandan Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkenti Düseldorf'ta düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'nde Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Türkiye'nin kredi notu artmaya başladı. Bundan bir süre önce Fitch notumuzu artırdı. Son olarak S&P kredi notumuzu artırdı. Dolayısıyla doğru yoldayız. Bütün bunlar onu gösteriyor" diye konuştu. En büyük önceliklerinin fiyat istikrarı olduğunu anlatan Şimşek, şunları kaydetti: "Yani enflasyonun tek haneye düşürülmesi. Mali disiplin ve yapısal dönüşüm de diğer öncelikler."Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Yapılan açıklamada 2 yıl içinde portföy girişlerinin artacağı, cari açıkların daralacağı enflasyon ve dolarizasyonda düşüşün öngörüldüğü kaydedildi. Politika yapıcıların, enflasyonu düşürmeyi ve liraya olan güveni yeniden tesis etmeyi başarması halinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi.İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de S&P'nin not artırımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Özellikle yılın ikinci yarısında dezenflasyon sürecinin de başlamasıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomiye olan güven daha da artacak, dış sermaye akışı hızlanacaktır. Enflasyonla mücadelemiz eşgüdümle ve kararlılıkla sürdükçe kazanan Türkiye ekonomisi olacaktır" ifadelerini kullandı.