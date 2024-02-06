Nüfus yaşlanıyor artış hızı düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni evlenen çiftlere yaptığı '3 çocuk' çağrısının haklılığını ispatladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2022'de binde 7.1 olan yıllık nüfus artış hızı, 2023'te binde 1.1 ile tarihin en düşük seviyesine geriledi. Nüfus artış hızı yavaşlarken, nüfus yaşlanması da belirginleşti. 2022'de 33.5 olan ortanca yaş 34'e yükseldi. 2007'de yüzde 26.4, 2022'de yüzde 22 olan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 21.4'e geriledi. 2007'de yüzde 7.1 olan 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 10.2'ye yükseldi.2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfusun oranı yüzde 50.1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49.9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak kaydedildi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022'de yüzde 93.4 iken 2023'te yüzde 93 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6.6'dan yüzde 7'ye yükseldi. Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007'de yüzde 66.5 iken 2023'te 68.3 oldu. Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022 yılında yüzde 46.8 iken 2023 yılında yüzde 46.3'e düştü. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48.6'sını erkekler, yüzde 51.4'ünü kadınlar oluşturdu.Geçtiğimiz sene depremden etkilenen 11 ilin nüfus değişimi 2022 sonuçları ile karşılaştırıldığında 1 sene içerisinde Hatay'ın nüfusunun 141 bin 403 kişi, Malatya'nın 69 bin 855, Maraş'ın ise 60 bin 818 kişi azaldığı ortaya çıktı. Toplamda bu 11 ilin nüfusunda ise 220 bine yakın bir azalma söz konusu oldu.Ülkemizde 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Hiç evlenmeyenlerin sayısı erkeklerde 10 milyon 911 bin 913, kadınlarda ise 8 milyon 319 bin 885 oldu. Eşi ölen erkek sayısı 551 bin 742 iken, eşi ölen kadın sayısı ise 3 milyon 195 bine oldu. Boşanan erkek sayısı 1 milyon 415 bin, boşanan kadın sayısı ise 1 milyon 789 bin kişi olarak belirlendi.İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Nüfusun yüzde 18.34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa izledi. Bayburt, 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.