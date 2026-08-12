Nüfusta kritik eşik alarmı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Nüfus Politikaları Kurulu'na başkanlık etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre, 2025 sonu itibarıyla 86 milyon 92 bine ulaşan nüfusun yıllık artış hızının binde 5 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Yılmaz, "Toplam doğurganlık hızımız 2025'te 1.42 çocuğa gerileyerek Cumhuriyet tarihinin kayda geçen en düşük seviyesine indi. Doğurganlık hızı 1.50'nin altında kalan il sayısı 2017'de 4 iken 2025'te 59'a çıktı. 3 çocuk ve üzerinde doğurganlığa sahip tek ilimizin Şanlıurfa olması, 76 ilimizde ise doğurganlık hızının 2.1'in altında seyretmesi düşüşün ülke genelinde ulaştığı boyutu ortaya koyuyor" dedi.

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