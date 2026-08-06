Nüfusumuzun yarıdan fazlası 5G abonesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G abone sayılarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye genelinde 5G'nin mobil şebekelerde resmen kullanılmaya başlandığını hatırlatarak "Daha ilk günden 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise bu sayı 44,5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu; başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu."" ifadelerini kullandı.

5G TÜRKİYE'Yİ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNE TAŞIYACAK

Bakan Uraloğlu, haberleşme ve bilişim sektörünün, bugünün en stratejik alanlarından biri olduğunu vurguladı. Uraloğlu, 5G'nin sadece bir teknoloji değil; Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın adı olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, "5G, 4.5G'ye kıyasla ultra düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacaktır. Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilecek. Sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak." dedi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör