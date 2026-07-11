Nükleer Düzenleme Kurulu’nda görev değişimi! Atama kararı Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte Nükleer Düzenleme Kurulu'nda başkanlık, ikinci başkanlık ve üyelik görevlerine yeni atamalar gerçekleştirildi.
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İsmail Hakkı Arıkan Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na ikinci başkan olarak atandı.
Kurulun ikinci başkanlığı görevine ise Memduh Fatih Çınar getirildi.
KURULA YENİ ÜYE ATANDI
Karar kapsamında Ramazan Güçlü, görev süresinin kalan bölümünü tamamlamak üzere Nükleer Düzenleme Kurulu üyeliğine atandı.