Nükleer enerjiye girebiliriz

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Metgün Enerji'nin halka arzında talep toplama süreci başladı. Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 80 ila 90'ını yeni yatırımlar, depolamalı enerji projelerinde kullanmayı planlıyor.

ORAN YÜZDE 21.35

Nükleer ve yeni halka arzların da önümüzdeki dönemde gündemlerine gelebileceğini belirten Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, "Şu anda gündemimizde yok. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik üzerine yatırımlarımız devam edecek. Bunlar dışında nükleer de uluslararası yenilenebilir enerji olarak kabul görmüş bir alan. Küçük nükleer santraller henüz ticarileşemedi. Ama ileride bu alana da girebiliriz" dedi. İnfo Yatırım liderliğinde 48 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda pay başına satış fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Toplam 135 milyon 579 bin TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2.71 milyar TL olurken, halka açıklık oranının ise yüzde 21.35 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.



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İleride enerji dışındaki firmaların da halka arzının gündeme gelebileceğini ancak somutlaşan bir planları olmadığını belirten Uğur Işık, halka arzı yalnızca bir finansman modeli değil, yatırımcılarla uzun vadeli ortaklık kuracakları yeni bir dönem olarak değerlendirdiklerini söyledi. Bugün itibarıyla 274.44 MW kurulu yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olduklarını belirten Işık, yurt içi ve yurt dışında proje geliştirme, kapasite artışı ve stratejik satın almalarla üretim portföyünü büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti. Depolamalı güneş ve rüzgâr santralleri ile hibrit santraller de şirketin büyüme planları arasında.