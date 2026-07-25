Nükleer santral için geri sayım başladı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'deki devreye alma sürecine ilişkin Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, çalışmaların son durumunu paylaştı. Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) devreye alma çalışmalarının başlamasına sayılı aylar kaldığını belirterek, projenin hızlandırılması için azami çaba gösterdiklerini kaydetti. Rosatom'dan yapılan açıklamada Likhachev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

AZAMI ÇABA GÖSTERİLİYOR

Akkuyu NGS'de inşaat ile devreye alma çalışmalarının başarıyla sürdüğünü aktaran Likhachev, "Devreye alma çalışmalarının başlamasına sayılı aylar kaldı. Müşteri tarafının temsilcileriyle birlikte tüm üretim süreçlerini hızlandırmak için azami çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Likhachev, projenin yabancı finans kuruluşlarının tutumu, Avrupalı tedarikçilerin engellemeleri ve bazı Batılı kamu kurumlarının doğrudan müdahaleleri nedeniyle baskı altında bulunduğunu vurgulayarak, bu durumun maliyetler ve takvim üzerinde etkili olduğunu kaydetti. Projedeki risklerin telafi edilmesi ve ekonomik verimliliğin artırılmasının önem taşıdığına işaret eden Likhachev, Türk tarafının da Akkuyu NGS dahil nükleer enerji sektörünü desteklemeye yönelik çeşitli yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirtti.

GÜNEŞTEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE TARİHİ ZİRVE

YAZ aylarının etkisiyle güneşli geçen günler, güneş enerjisinden elektrik üretiminde rekoru da beraberinde getirdi. Haziran ayında güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri, 4.99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; haziran ayında aylık elektrik üretimi 30.35 milyar kilovatsaat ile haziran ayları içerisindeki en yüksek değere ulaştı. Toplam elektrik üretiminin yüzde 16.4'ü de güneşten karşılandı. Aynı dönemde hidrolik de üretimde aslan payını aldı. Geçen ay gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 34.7'sine denk gelen 10,54 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan sağlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör