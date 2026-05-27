Nükleer teknopark hamlesi geliyor

Türkiye, nükleer enerjide yalnızca santral kuran değil teknoloji geliştiren ülke olma hedefi doğrultusunda yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor. Yeni model yalnızca akademik araştırma merkezi değil, özel sektör, üniversite ve yüksek teknoloji şirketlerini aynı çatı altında buluşturacak bir üretim ve Ar-Ge ekosistemi olarak planlanıyor.

SOMUT BİR MODELE DÖNÜŞTÜ

Nükleer teknoloji merkezi, araştırma ağı, akademik platform olarak yansıyan çalışmaların artık daha somut bir teknopark modeline dönüşürken. yeni yapı, nükleer Ar-Ge, ileri mühendislik, yüksek güvenlik yazılımları, kritik ekipman üretimi gibi alanlarda şirket kümelenmesi oluşturmayı hedefliyor. Projede en dikkat çeken başlıklardan bir i ise küçük modüler reaktörler (SMR) oldu. Son dönemde yapılan değerlendirmelerde, yerli SMR teknolojileri, reaktör yazılımları, güvenlik sistemleri, nükleer ekipman üretimi, yerli tedarik zinciri başlıkları öne çıkmaya başladı. Türkiye, Akkuyu modeliyle yalnızca nükleer enerji üreticisi olmanın ötesine geçerek, gelecekte nükleer teknoloji geliştiren ve ihraç eden ülkeler arasında yer almayı hedefliyor.