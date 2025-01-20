Nükleerde çok güçlü insan kaynağı gerekiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Türkiye ile birlikte yola çıkan Kore'nin nükleer ihracatçısı bir ülke konumuna geldiğine işaret eden Bayraktar, "Bu geçen 70 yılda birçok nükleer enerji mühendisliği mezununun farklı mesleklerde çalıştı. Çoğu bir tane bile nükleer santral görmeden emekli oldular. Bu işin eğitimini alan kişiler olarak şunu biliyorsunuzdur. Nükleer aslında dünyada standartların en üst düzeyde uygulandığı bir alan. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, bunların hepsi bizleri belli bir standart içerisinde hareket etmeye mecbur kılıyor. Sizler fahri nükleer elçilerisiniz" dedi.Bayraktar, nükleerde yerli ekipman üretiminin ve insan kaynağının önemli olduğunun altını çizerek, "Akkuyu için 300 öğrenciyi yurt dışında eğitime gönderdik. Mezun olanlar gelip çalışmaya başladılar. İnşallah sizler mezun olduğunuzda o projede veya Sinop'taki veya Trakya'daki projede çalışırsınız. Sayılarınızın artması lazım. Çünkü bizim çok güçlü bir insan kaynağına ihtiyacımız var" diye konuştu.