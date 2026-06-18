Nükleerde en güvenli teknolojiye sahip olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada menşeli CANDU reaktör teknolojisinin kullanıldığı Romanya'daki Cernavoda Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret ederek reaktörler ve teknoloji hakkında bilgi aldı.

İKİ YENİ SANTRAL

Bakan Bayraktar, "Türkiye hem rekabetçi fiyatlarla nükleere sahip olmak, bu yatırımları yapmak istiyor hem de aynı zamanda en güvenli teknolojiye sahip olmak istiyor. Nükleer atık yönetimi ve nükleer yakıt tedarikiyle alakalı da daha kapsamlı, daha bütüncül bir yaklaşımla inşallah önümüzdeki ikinci, üçüncü projeleri hayata geçireceğiz" dedi. 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık nükleer kapasiteye sahip olma hedefleri olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bunun için hem Sinop'ta hem de Trakya'da planladığımız santraller var. Bunun yanı sıra küçük modüler reaktörler var" dedi. Kanada'daki nükleer teknolojiyle ilgili çalıştıklarını belirten Bayraktar, Kanadalı şirketin Türkiye'deki tedarikçilerle ve ekipman sağlayıcılarla haziran sonu veya temmuz başında yapacağı toplantının da önem arz ettiğini ifade etti.