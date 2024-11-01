O artık yeşil altın

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popülerleşen ve son dönemin en çok tüketilen ürünlerinden olan Dubai çikolatası, yerli gıda ürünlerinin talep zincirini altüst etti. Çikolatanın yapımında kullanılan Antep fıstığı ve tahine talep artınca bu ürünlerin fiyatı fırladı. Eylül ayından itibaren fiyatı artan Antep fıstığı, 'yeşil altın' olarak anılmaya başlandı. Fıstık ezmesi ise adeta kara borsaya düştü. Uzmanlar, yerel üreticilere ve piyasaya olumsuz etkileri olabilecek bu durumun sektörde yaratabileceği sıkıntılara dair uyarılarda bulunuyor. Sosyal medyada viral olan, Antep fıstığı ve kadayıf dolgulu Dubai çikolatası marketlerde, butik işletmelerde, cafe ve pastanelerde kısacası her yerde kendine yer buldu. Dev markalar bile rekabete ayak uydurmak için bu ürünü üretmeye başladı. Bu çikolatanın en önemli bileşenlerinden biri olan Antep fıstığı, dünya genelinde de tanınır hale geldi. Birçok uluslararası gıda markası, Antep ezmesi ve fıstığını ürünlerine katmaya başladı. Özellikle katmer, tatlı, tuzlu atıştırmalıklar ve yemeklerde de kullanılan fıstık, talep patlamasıyla başa çıkmakta zorlanıyor.Ağustos ayında tarlada kilosu 150 TL'den alıcı bulan Antep fıstığı, raflarda 3 bin liraya kadar çıkmış durumda. İşlenmiş ürünlerde ise fiyat daha da artıyor. Piyasa uzmanları, yalnızca son iki ayda yüzde 70'e varan fiyat artışlarına dikkat çekerek, artan talebi öngören bazı stokçuların piyasayı kilitlediğini belirtiyor. Çok sayıda firma, yeşil Antep fıstığı ve ezmesini stoklayarak hem fiyatları yukarı çekiyor hem de ulaşılabilirliği sınırlıyor. Gıda tedarik zincirindeki bu dengesizlik, özellikle yerel üreticiler ve tüketiciler açısından kaygı veriyor. Birçok pastane ve tatlı üreticisi, fiyatlar nedeniyle artık Antep fıstığını kullanamaz hale geldi. Uzmanlar, bu trendin devam etmesi halinde sadece yerel üreticiler değil, ülkenin gıda sektörü üzerinde de olumsuz etkilerin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.Sarıyer'de faaliyet gösteren bir pastane sahibi, "Dubai çikolatası modası başladığından beri, Antep fıstığını temin etmekte zorlanıyoruz. Müşterilerimiz kaliteli ürün bekliyor ancak biz maliyetlerin altından kalkamaz hale geldik" diyerek durumu özetledi. Fıstık ezmesi üreticisi bir firma da, stokçular tarafından fiyatların tırmandırılacağını öngörerek, piyasaya daha az ürün sunulduğunu belirtiyor.Dubai çikolatasının, antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait. 9 yıldır Dubai'de yaşayan Mısır kökenli İngiliz Sarah Hamouda, hamileliği sırasında çikolata aşermesi üzerine aradığı tadı hiçbir çikolatada bulamayınca kendi tarifini geliştirdi. Hamouda, bir röportajında, Dubai çikolatasını yaparken baklavadan esinlendiğini belirtmişti.