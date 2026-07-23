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Giriş Tarihi: 23.07.2026

O kalemtraşlar toplatılacak

O kalemtraşlar toplatılacak
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TİCARET Bakanlığı yapılan denetimler sonucunda, Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın, limitlerin üzerinde kurşun içerdiğini tespit etti. Kimyasal risk taşıdığı belirlenen söz konusu ürün hakkında, ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı alındı. Öte yandan Reklam Kurulu, sosyal medyada "Kâbe ve Ravza kokusu" ifadeleriyle yürütülen satış ve pazarlama faaliyetlerini incelemeye alırken, tedbiren bu yöndeki reklamları durdurdu. Dosyaya ilişkin nihai kararın, inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından Reklam Kurulu tarafından verileceği kaydedildi. Vizede "yüzde 100 onay" garantisi veren işletmelerin reklamları 3 ay durduruldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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O kalemtraşlar toplatılacak
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