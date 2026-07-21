Oak Ridge, Martı için "AL" tavsiyesini ve 12 aylık 6 dolar hedef fiyatını korudu

ABD merkezli araştırma kuruluşu Oak Ridge Financial Research, Martı Teknoloji'ye ilişkin yayımladığı güncel değerlendirme raporunda hisse için "AL" tavsiyesini ve 12 aylık 6 dolar hedef fiyatını korudu. Raporda, Martı'nın operasyonel büyümesini sürdürdüğü ve finansal görünümünü güçlendirmeye devam ettiği değerlendirilirken, Tensor ile kurulan stratejik otonom araç ortaklığının şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini desteklediği belirtildi.

Oak Ridge, Tensor ile yapılan çok yıllı stratejik iş birliğinin Martı'nın Türkiye mobilite pazarındaki konumunu daha da güçlendirebileceğini ifade etti. Raporda, otonom araçların kademeli şekilde hizmete sunulmasının hedeflendiği belirtilirken, bu iş birliğinin Martı'nın ulaşım teknolojilerindeki yenilikçi vizyonunu desteklediği ve uzun vadede şirkete önemli bir rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirildi.

OPERASYONEL BÜYÜME BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Raporda, Martı'nın açıkladığı operasyonel hedeflerin üzerinde performans göstermeye devam ettiği belirtildi. İstanbul dışındaki şehirlerde büyümenin hız kazandığına dikkat çekilirken, üçüncü çeyreğe ilişkin operasyonel hedeflerin de büyüme ivmesinin sürdüğüne işaret ettiği vurgulandı.

Oak Ridge ayrıca Martı yönetiminin 2026 yılı için açıkladığı yaklaşık 70 milyon dolar gelir ve 1 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK hedeflerini koruduğunu hatırlattı. Şirketin bugüne kadarki performansı ve Türkiye mobilite pazarındaki büyüme fırsatları dikkate alındığında, söz konusu hedeflerin aşılabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Üç aylık raporlamaya olumlu değerlendime Oak Ridge, Martı'nın 2026 yılında gönüllü olarak üç aylık finansal raporlamaya geçmesini kurumsal yönetim ve şeffaflık açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Raporda, daha sık finansal raporlamanın kurumsal yatırımcıların şirketin faaliyetleri ve finansal performansına ilişkin görünürlüğünü artıracağı, aynı zamanda Martı'nın performansının daha yakından takip edilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör