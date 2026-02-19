Ocak ayı konut satış istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı ocak ayı Konut ve İşyeri Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; İlk el konut satışları 34 bin 69, ikinci el konut satışları 77 bin 411 olarak gerçekleşti



Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 oranında azalarak 34 bin 69 oldu. İkinci el konut satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 oranında azalarak 77 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %30,6, ikinci el konut satışlarının payı %69,4 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 20 BİN 263, DİĞER KONUT SATIŞLARI 91 BİN 217 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,7 oranında artarak 20 bin 263 oldu. Diğer konut satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 oranında azalarak 91 bin 217 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,2, diğer satışların payı %81,8 olarak gerçekleşti.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL KONUT SATIŞLARI OCAK AYINDA %4,2 ARTTI



Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları %4,2 arttı; ikinci el konut satışları %0,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki aya göre ilk el konut satışları %6,3 azaldı; ikinci el konut satışları %4,7 azaldı.

YABANCILARA OCAK AYINDA BİN 306 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ



Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,8 oranında azalarak bin 306 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,2 olarak gerçekleşti.



Ocak ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 219 ile Rusya Federasyonu, 118 ile İran ve 77 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.



İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI 3 BİN 444, İKİNCİ EL İŞ YERİ SATIŞLARI 9 BİN 823 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 oranında azalarak 3 bin 444 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,5 oranında azalarak 9 bin 823 oldu.



İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI 576, DİĞER İŞ YERİ SATIŞLARI 12 BİN 691 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %73,0 oranında artarak 576 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,1 oranında azalarak 12 bin 691 oldu.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI OCAK AYINDA %3,4 AZALDI



Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları %3,4 azaldı; ikinci el iş yeri satışları %9,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları %12,8 azaldı; ikinci el iş yeri satışları %5,6 azaldı.