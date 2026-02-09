Ocak ayının en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,14 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %40,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise %35,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,75 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.