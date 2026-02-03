Ocak ihracatı 20.3 milyar dolar oldu

Türkiye'nin Ocak 2026 mal ihracatı 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3.9'luk bir düşüşe işaret etti. Buna karşılık yıllıklandırılmış ihracat yüzde 3.7 artışla 272.5 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanı Bolat, ocak ayındaki düşüşün temel nedeninin takvim etkisi olduğunu vurgulayarak, 1 Ocak resmi tatilinin hafta içine denk gelmesi ve özel sektörde oluşan uzun tatilin yaklaşık 1.5 milyar dolarlık ihracat kaybına yol açtığını söyledi. Bolat, ayrıca işlenmiş altın ve rafine petrol ürünleri ihracatındaki düşüşün de toplam rakamı aşağı çektiğini ifade etti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 8.4 MİLYAR $

Bolat, "Aralık ayında sağladığımız yaklaşık 3 milyar dolarlık ilave ihracat artışı, ocak ayında doğal bir düzeltme yarattı. Ocak ayları zaten geleneksel olarak ihracatın daha düşük seyrettiği aylardır" değerlendirmesinde bulundu. Ocak ayında ithalat 28.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, dış ticaret açığı 8.4 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71 olurken, altın ve enerji hariç tutulduğunda bu oran yüzde 87.3 olarak hesaplandı.

KARŞILAMA ORANI YÜZDE 74.6

Bolat, son 12 aylık verilere bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 74,6, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının ise 92,9 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. Hizmet ihracatında ise olumlu seyrin sürdüğünü belirten Bolat, Ocak ayı hizmet ihracatının 8.5 milyar dolar, aylık bazda tahmini hizmet ihracatının ise 7,8 milyar dolar civarında gerçekleştiğini söyledi.



GÜLTEPE: OTOMOTİV SEKTÖRÜ LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, sektörel ve bölgesel verileri paylaştı. Gültepe, ocak ayında 10 sektörün ihracatını artırdığını, 16 sektörün ise yılı düşüşle açtığını söyledi. Sektörler özelinde bakıldığında, otomotiv 3.1 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Otomotivi 2.3 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 342 milyon dolarla elektrik-elektronik, 1 milyar 341 milyon dolarla hazır giyim ve 1 milyar 85 milyon dolarla çelik sektörü izledi.



35 İL ARTIDA, 964 FİRMA İLK KEZ İHRACAT YAPTI

TİM verilerine göre ocakta 35 il ihracatını artırmayı başardı.E n çok ihracat yapan iller İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir olarak srıalandı. Aynı dönemde 964 firma ilk kez ihracat gerçekleştirirken, bu firmaların toplam katkısı 85 milyon dolar oldu. Türkiye'nin birim ihracat değeri1 ,54 dolar oldu. Euro/dolar paritesindeki gelişmelerin ihracata güçlü katkı sunduğunu belirten Gültepe, paritenin 1,1 milyar dolarlık pozitif katkı sağladığını vurguladı.



ALMANYA İLK SIRADA, 112 ÜLKEDE ARTIŞ VAR

Ocak ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak oldu. Toplamda 112 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 107 ülke ve bölgeye yapılan ihracatta düşüş yaşandı. Gültepe, ihracatçıların artan maliyet baskısı ve rekabet koşulları altında zorlandığını belirterek, Orta Vadeli Program'da (OVP) revizyon ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin yeni serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye açısından risk oluşturduğunu ifade eden Gültepe, "Doğru stratejiler ve yeni ticaret anlaşmalarıyla yeniden çift haneli ihracat büyümelerine ulaşabiliriz" dedi.