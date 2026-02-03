Ocak’ta otomotiv satışları yüzde 9,8 arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Ocak ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,77 artışla 75.362 adet olarak gerçekleşti.

Detaylar incelendiğinde, otomobil satışları yüzde 9,14 artışla 61.055 adede ulaşırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,56 büyüyerek 14.307 adet oldu. Toplam pazar, son 10 yılın Ocak ayı ortalamalarının yüzde 77, otomobil pazarı ise yüzde 84,8 üzerine çıkarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

SEGMENT VE GÖVDE TİPLERİNDE SUV ÖNCÜLÜĞÜ

Otomobil pazarında segment bazlı analizde, vergi avantajı olan A, B ve C segmentleri pazarın yüzde 83,7'sini oluşturdu. C segmenti 32.428 adetle yüzde 53,1 pay alarak liderliğini korudu. Gövde tiplerinde SUV modeller yüzde 60,3 pay ve 36.786 adet satışla ilk sırada yer aldı; sedan modeller yüzde 21,2, hatchback modeller ise yüzde 18,3 pay aldı. Ayrıca satılan her 100 otomobilden yaklaşık 97'si (59.455 adet) otomatik şanzımanlı olarak tercih edildi.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLAR YÜKSELİŞTE

Motor tipine göre bakıldığında, benzinli otomobiller 26.671 adetle yüzde 43,7 pay aldı. Ancak hibrit ve elektrikli araçların yükselişi dikkat çekiyor; hibrit otomobiller yüzde 30,7, elektrikli otomobiller ise yüzde 18,5 pazar payına ulaştı. Özellikle 160 kW altındaki elektrikli otomobillerin satışları bir önceki yıla göre yüzde 87,4 artarak elektrikli araçlara olan talebin hızla büyüdüğünü gösterdi.

HAFİF TİCARİ ARAÇTA VAN HAKİMİYETİ

Hafif ticari araç pazarında ise van gövde tipi yüzde 73,7 pay ve 10.538 adet satışla tüketicilerin birinci tercihi oldu. Pickup modelleri ise yüzde 10,8 payla ikinci sırada yer aldı.

Bu veriler, hem otomobil hem de hafif ticari araç pazarında 2026'ya güçlü bir başlangıç yapıldığını ve SUV ile elektrikli araçlara olan talebin artarak sürdüğünü ortaya koyuyor.