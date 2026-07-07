OECD’den küresel iş gücü piyasası uyarısı! İşsizlik arttı, ücretlerde toparlanma yavaşladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Meslek ve Gelirlerde Bölgesel Eşitsizlikler" temasıyla hazırladığı İş Gücü Piyasası Görünümü Raporu'nu yayımladı. Raporda, OECD ülkelerinde iş gücü piyasalarının son bir yılda genel olarak dayanıklılığını koruduğu ancak işsizlikteki artış ve yapısal sorunların yeni riskler oluşturduğu belirtildi.

İSTİHDAM TARİHİ ZİRVEDE, İŞSİZLİK YÜKSELİŞTE

Rapora göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde OECD genelinde istihdam oranı yüzde 72,1 ile tarihi en yüksek seviyeye ulaştı.

Buna karşın işsizlik oranı Mart 2025'teki yüzde 5,5 seviyesinden Mart 2026 itibarıyla yüzde 5,8'e yükseldi. Özellikle genç işsizlik oranlarının birçok ülkede genel işsizlik seviyesinin üzerinde seyretmesi dikkat çekti.

OECD, istihdam artışının yavaşlaması ve devam eden yapısal iş gücü açıklarının iş piyasalarında zayıflama sinyalleri verdiğini vurguladı.

REEL ÜCRETLERDE TOPARLANMA HIZ KESTİ

Raporda, enflasyondaki yükselişin ardından başlayan reel ücret artışlarının da ivme kaybettiği belirtildi.

OECD ülkelerinin yaklaşık üçte birinde reel ücretlerin, enflasyonun hızla yükseldiği 2022 öncesindeki seviyelerin halen altında kaldığı ifade edildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER PİYASALARI BASKILIYOR

OECD, jeopolitik belirsizlikler, artan gümrük tarifeleri ve yüksek enerji maliyetlerinin önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde yeniden baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Raporda, bu gelişmelerin iş gücü piyasalarındaki toparlanmayı ve ücret artışlarını daha da yavaşlatabileceği değerlendirmesine yer verildi.

BÖLGELER ARASINDAKİ İSTİHDAM FARKI BÜYÜYOR

OECD ülkelerinde bölgesel iş gücü farklılıklarının da önemli seviyelerde olduğu belirtildi.

Rapora göre, ülkelerin yarısından fazlasında küçük bölgeler arasındaki istihdam oranı farkı 20 puanın üzerine çıkabiliyor. Düşük istihdamlı bölgelerden yüksek istihdamlı bölgelere iş gücü hareketliliğinin sınırlı olması da bu eşitsizliğin devam etmesine neden oluyor.

Başkent ve büyük şehirlerin daha fazla ekonomik fırsat sunduğu, geride kalan bölgelerde yaşayanların ise daha düşük gelir ve kariyer imkanlarına sahip olduğu vurgulandı.

EĞİTİM VE BECERİ HâLâ BELİRLEYİCİ

OECD'nin Yetişkin Becerileri Araştırması (PIAAC) verilerine göre, sayısal beceriler ve örgün eğitim istihdam ile ücretler üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ancak rapor, bu etkinin son on yılda zayıfladığına işaret ederken, eğitim ve becerilerin yüksek ücretli mesleklere erişimi kolaylaştırarak gelirleri artırdığına dikkat çekti.

OECD'DEN İŞ GÜCÜ PİYASALARINA TEMKİNLİ MESAJ

Raporda, istihdam oranlarının tarihi seviyelerde bulunmasına rağmen işsizlikteki yükseliş, ücret artışlarındaki yavaşlama ve bölgesel eşitsizliklerin küresel iş gücü piyasaları açısından yakından izlenmesi gereken başlıklar olduğu vurgulandı. OECD, özellikle jeopolitik gelişmeler ve ekonomik belirsizliklerin önümüzdeki dönemde iş gücü piyasalarının performansı üzerinde belirleyici olacağını değerlendirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör