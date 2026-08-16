Ofis kiralarında yeni rekor kırıldı

Cushman & Wakefield/TR International'ın 2026 yılının ilk yarısını incelediği "Gayrimenkul Pazarı Görünümü" başlıklı raporuna göre İstanbul
'da birincil ofis kiraları yeni tarihi seviyesine ulaştı. 2026'nın ikinci çeyreği itibarıyla birincil kiralar, geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 13 artış göstererek aylık metrekare başına 52 dolar seviyesine çıktı. Sınırlı birincil ofis arzı, düşük boşluk oranları ve nitelikli ofislere yönelik talep kira artışını destekleyen en önemli unsurlar oldu. Ofis pazarındaki bir diğer önemli sonuç ise yeni kiralama hacminde ortaya çıktı. Yılın ilk yarısındaki yeni kiralama hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre metrekare bazında yüzde 57 arttı.