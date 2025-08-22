OGM açıkladı: Ormanların korunması için 11 milyar lira harcandı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), 2025 yılına ilişkin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin orman varlığı, ağaçlandırma çalışmaları ve diğer faaliyetlerle artırılıyor.

Bu çerçevede yürütülen envanter çalışmalarıyla, 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olan orman varlığı, 2015'te 22 milyon 342 bin 935 hektara ulaştı. Ülkenin orman varlığı, 2023'te 23 milyon 363 bin 71 hektara, geçen yıl itibarıyla da 23 milyon 363 bin 84 hektara yükseldi.

Ormanlarda, çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçlar "ağaç serveti" olarak tanımlanıyor. Türkiye'de 1973-2024 döneminde dikili ağaç servetinin yıllık büyümesi 1,79 milyar metreküp oldu.

OGM, ekosistemin sağlığını takip ederek ormanları her türlü zararlıya karşı koruyor, yangınlar ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı da orman varlığının sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Bu kapsamda Genel Müdürlük, kırsal kalkınma, ormanların ve doğanın korunması, sürdürülebilir yönetimi ile toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi alanlarında programları devreye aldı.

Genel Müdürlükçe, Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi Programı da uygulanıyor. Bu çerçevede, ormanların ve kaynaklarının korunması için 7 milyar 730 milyon 447 bin 889 lira, geliştirilmesi ve genişletilmesi için 2 milyar 922 milyon 208 bin 258 lira ve işletilmesi için de 208 milyon 221 bin 341 lira harcandı.

Böylece, 10 milyar 860 milyon 877 bin 488 lira harcanırken, bunun kurum bütçesi içindeki oranı yüzde 23,87 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı'na da 1 milyar 780 milyon 520 bin 608 lira harcandı ve bu harcamanın kurum bütçesi içindeki oranı yüzde 3,91 oldu.

Kırsal Kalkınma Programı'yla, orman köylülerinin kalkındırılması ve desteklenmesi için ocak-haziran döneminde 2 milyar 510 milyon 766 bin 350 lira harcama yapıldı. Bu harcamanın kurum bütçesi içindeki oranı da yüzde 5,51 olarak hesaplandı.

OGM, uyguladığı diğer programlar da dahil edildiğinde, yılın ilk 6 ayında 15 milyar 947 milyon 747 bin 906 liralık harcama gerçekleştirdi.

BU DÖNEMDE 74,7 MİLYON FİDAN ÜRETİLDİ

Genel Müdürlük, 5 bin hektarı endüstriyel ağaçlandırma olmak üzere 10 bin hektar ağaçlandırma tesisi programladı.

Bu kapsamda 6 ayda 2 bin 303 hektarda ağaçlandırma ve 1015 hektarda endüstriyel ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca, 74 milyon 722 bin fidan üretimi ve 51 milyon 300 bin fidan bakımı yapıldı.

Bakım çalışmaları 320 bin 497 hektar alanda gerçekleştirildi, 16 bin 878 hektar alanda doğal ve 1745 hektar alanda yapay gençleştirme çalışması tamamlandı.

Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında da 4 bin 747 hektar alanda çalışma yürütüldü.

Türkiye'de 1946 orman parkı ve 863 bal ormanı bulunurken, yıl içinde 34 orman parkı ve 11 bal ormanı tesis edildi. Ayrıca, 22 orman parkının tescili kaldırıldı.

Genel müdürlükçe 131 bin 298 hektar alanda envanter çalışması gerçekleştirildi. Ekoturizm alanı yönetim plan sayısı 130'a ulaşırken, 6 ekoturizm alanı planlandı.

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 2 orman işletme müdürlüğünde biyoçeşitliliğin orman amenajman planlarına entegrasyonu sağlandı.