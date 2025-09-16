OGM Prodüksiyon ile Star TV hakkındaki rekabet soruşturması taahhütle sonlandırıldı

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında OGM ve Star TV arasında akdedilen sözleşme dolayısıyla, Star TV'nin OGM dışındaki bir yapımcı ile OGM'nin de Star TV haricindeki bir televizyon kanalı ile çalışmasının engellenmesinin ele alındığı anımsatıldı.

Teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen soruşturmanın, tarafların sunmuş olduğu taahhütlerin Kurulca kabul edilmesiyle sonlandırıldığı bildirilen açıklamada, "Sunulan taahhütlerin Rekabet Kurulu tarafından kabulü ile Star TV'nin OGM dışındaki diğer yapımcılarla, OGM'nin de istediği televizyon kanallarıyla çalışma imkanı söz konusu olabilecektir. Bu çerçevede ilgili taahhütler ile münhasırlık içeren anlaşmanın rekabeti sınırlayıcı etkileri ortadan kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.