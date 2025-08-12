Öğrenci akını kiraları uçurdu

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla İstanbul'da kiralık ev piyasası hareketlendi. 2025- 2026 akademik yılı öncesinde, üniversite çevresindeki bölgelerde kiralık eve talep patladı. Özellikle üniversite öğrencisi nüfusunun yoğunlaştığı bölgelerde talep ciddi biçimde artmış durumda. Toplu taşıma ağlarına yakınlığı, sosyal imkânları ve merkezi konumu ile öne çıkan Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Bakırköy, Maltepe, Eyüp, Kağıthane, Tuzla, Avcılar ve Fatih ilçelerinde 1+1 ve 2+1 daireler yok satıyor.EVA Gayrimenkul Değerleme verilerine göre, Beşiktaş'ta ortalama kiralar 46 bin 500 TL'ye, Kadıköy'de ise 44 bin TL'ye ulaştı. Talep yalnızca yeni kayıt yaptıran öğrencilerden değil; ev değiştirmek isteyenler, yurtlardan çıkanlar ve ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan üniversitelilerden de geliyor. Bazı öğrenciler kirayı paylaşarak maliyeti düşürürken, tek başına yaşamayı tercih edenler de ciddi bir bütçe ayırmak zorunda kalıyor.Özellikle öğrenci trafiği yüksek olan ilçe merkezlerinde, mayıs ayından bu yana hem sahadan alınan hem de ilan portallarına yansıyan verilere göre, kira bedellerinde yüzde 15 ila 20 arasında artış yaşandığı görülüyor. Bu artışlar yalnızca geçmişe dönük değil, güncel ilan fiyatlarına da net şekilde yansımış durumda. Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul genelinde ortalama aylık kira bedelleri ilçe bazında 18.500 TL ile 46.500 TL arasında değişiyor. Beşiktaş (46.500 TL), Kadıköy (44.000 TL), Sarıyer (38.500 TL), Bakırköy (38.000 TL),Şişli ve Ataşehir (35.000 TL) gibi ilçeler üst segmentte yer alırken; Arnavutköy, Esenler ve Esenyurt gibi çevre ilçelerde bu rakam 18.500 TL seviyelerinde kalıyor. Kampüslere yakınlığıyla öne çıkan ilçelerde yapılan analizlerde, boğaz hattı ve sahil şeridi gibi ultra lüks segmentler dışarıda bırakıldı. Ancak yine de öğrenci yoğunluğu olan semtlerde kira seviyeleri, ortalamanın çok üzerinde seyretti.Üniversitelerin yoğun olduğu Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Üsküdar ve Bakırköy gibi merkezî ilçelerde artışlar çok daha belirgin hissedilirken; şehir merkezinden biraz daha uzak konumlu Esenyurt, Arnavutköy, Silivri, Sultanbeyli, Çatalca gibi çevresel ilçelerde kiralar daha stabil seyrediyor.EVA Gayrimenkul Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, piyasanın önümüzdeki süreçte denge arayışına girebileceğine dikkat çekerek, "Eylül ayının ortasına doğru konut arayışlarının hız kesmesi, piyasada dengelenme sürecini başlatabilir. Ancak hem üniversite açılış tarihleri hem de özel sektörde yeniden ofise dönüş eğilimleri nedeniyle bazı bölgelerde kiraların durağanlaşması beklenirken, talebin yoğun olduğu bölgelerde yükselişin devam etmesi de olası görünüyor" şeklinde konuştu.Üniversitedeilk yılı olan bazı öğrenciler ev kiralamak yerine özel yurtları tercih edecek. Peki bu seçenek için ne kadar bütçe ayırmak gerekecek? yurtlarfiyatlar.com'un araştırmasına göre, ülke genelinde özel yurt fiyatlarında ortalama artış oranı yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul'da tek kişilik odalar 20 bin liradan başlarken, lüks seçeneklerde 70 bin liraya kadar çıkabiliyor. 2 kişilik odalar 15-49 bin lira, 3 kişilik odalar 12 bin 600-43 bin lira, 4 kişilik odalar 10-32 bin lira, 5-6 kişilik odalar ise 10-25 bin lira arasında. Ankara'da ise tek kişilik odalar 26 bin 500 liradan başlıyor, 65 bin liraya kadar çıkabiliyor. 2 kişilik odalar 16 bin 500-45 bin lira, 3 kişilik odalar 15 bin 500-30 bin lira aralığında. 4 kşiilik odalarda fiyatlar 15–27 bin lirayken, 5-6 kişilik odalarda bu aralık 12-19 bin lira. İzmir'de de tek kişilik odalar 20 bin liradan başlıyor ve 46 bin liraya kadar çıkıyor. 2 kişilik odalar 15-30 bin lira, 3 kişilik odalar 13 bin 500-32 bin lira aralığında. 4 kişilik odalar 11-25 bin lira arasında değişirken, 5-6 kişilik odalar için 11-18 bin lira isteniyor.Öğrencilertarafından sıklıkla tercih edilen bir diğer şehir olan İzmir, ulaşım altyapısının gelişmiş olması, barınma alternatiflerinin çeşitliliği ve İstanbul gibi metropollere kıyasla daha dengeli yaşam koşulları sunmasıyla cazip hale geliyor. Şehirde öğrencilerin en çok tercih ettiği 5 ilçede en yüksek kira bedeli 30 bin TL ile Bornova'da karşımıza çıkıyor. Onu 29 bin lira ile Balçova, 24 bin 500 lira ile Çiğli, 23 bin lira ile Konak ve 22 bin 500 lira ile Buca takip ediyor. İzmir'de 3 yıllık kira artış oranı yüzde 400'ü buluyor, hatta kimi bölgelerde geçiyor.Ankara, köklü ve prestijli üniversitelere ev sahipl-i ği yapması nedeniyle öğrencilerin en çok tercih ett-i ği şehirler arasında yer alıyor. Başkentte ünivers-i te öğrencilerinin yoğun olarak Bahçelievler, Beşevler, Emek, 100. Yıl, Cebeci, Kolej, Kurtuluş, Gazi, Beştepe, Yapracık, Turkuaz ve Yukarıyurtçu mahallelerine yöneldiği gözlemleniyor. En yüksek ortalama rakam 42 bin lira, en düşük ise 20 bin 500 lira. Ankara'nın en yüksek kira artışı yaşanan il olması da dikkat çekiyor.