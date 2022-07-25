Öğrencinin 26 milyarlık borç yükü kalkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği öğrenim kredisi müjdesi sonrası üç milyondan fazla gencin gözü bu konuda yapılacak düzenlemeye çevrildi. Milyonları heyecanlandıran haber sonrası borç sorgulaması yaparak borcunu ödemek isteyen gençler düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için borcun tamamını gördü. Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak. Borcunu ödeyenler için geriye dönük işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor. Söz konusu yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek. Gençler düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte sadece borçları olan anaparayı ödeyecekler.Önceki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli açıklamasının ardından anapara dışındaki farkın tahsil edilmemesi ve askıya alınması için il ve ilçe müdürlüklerine talimat da gönderildi. Düzenlemeyle kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kalkacak. Gençler rahat bir nefes alacak.Edinilen bilgilere göre halen yapılan düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Borcunu ödeyenlere ise hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu ifade ediliyor.