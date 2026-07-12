Öğretmenlere ek tazminat kararı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve yapmış il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerini yakından ilgilendiren ek özel hizmet tazminatı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenleme, MEB'de yönetici kadrolarında bulunan ve bulunmuş öğretmenlere hizmet sürelerine göre ek tazminat hakkı getiriyor.

NE KADAR?

Böylece bu kapsama girenlere 3 bin 500 lira ile 9 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Yapılan değişiklik, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına ait kadrolarda bulunmuş olup, MEB'de il milli eğitim müdür yardımcılığı, ilçe milli eğitim müdürlüğü, şube müdürlüğü gibi idari görevleri yürüten veya geçmişte yürütmüş olan personeli kapsıyor.

HİZMET SÜRESİNE GÖRE

Yayımlanan karara göre, bu kadrolardaki yöneticilere ödenecek ek tazminat oranları, öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde geçirilen toplam hizmet süresine göre iki kademeli olarak belirlendi. Buna göre, toplam hizmet süresi en az 20 yıl olan yöneticilere 50 puan ek tazminat uygulanacak. Toplam hizmet süresi en az 10 yıl olan yöneticilere ise 25 puan ek tazminat verilecek.

MAAŞLAR İYİLEŞTİRİLECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan ek tazminat kararı ile 3 bin 500 lira ile 9 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Ayrıca ek ders, nöbet, idari görev gibi ödemeler iyileştirilecek.