Giriş Tarihi: 17.02.2026 08:39

ÖİB 5 ildeki 10 taşınmazı satacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kırklareli, Balıkesir, Bayburt, Kocaeli ve Antalya’daki 10 taşınmazı “satış” yöntemiyle özelleştirecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu Mahallesi'nde iki, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi K. Bostancı Mahallesi'nde bir, Bayburt'un merkez ilçesi Konursu Mahallesi'nde bir, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kurtyeri Mahallesi ile Körfez ilçesi Yarımca Mahallesi'nde birer, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde üç ve Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde bir taşınmaz için ihale düzenlenecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, Kırklareli, Balıkesir ve Bayburt'taki taşınmazlar için 24 Mart'a, Kocaeli'deki taşınmazlar için 25 Mart'a ve Antalya'daki taşınmazlar için 26 Mart'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınması ve görüşmeler yapılması suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.

