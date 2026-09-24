ÖİB’den Dereiçi HES’in satışına onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elektrik Üretim AŞ'ye ait Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali (HES) ile santral tarafından kullanılan taşınmazların satışına onay verdi. ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

DEREİÇİ HES İÇİN 10,5 MİLYON LİRALIK SATIŞ

Buna göre özelleştirme kapsam ve programında bulunan Dereiçi HES ve santral tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde satışı gerçekleştirilecek.

Söz konusu varlıkların, en yüksek teklifi sunan Bülsa Enerji İnşaat Taahhüt Plastik Hayvancılık ve Sanayi Ticaret Ltd Şti'ye 10 milyon 500 bin lira bedelle satışı onaylandı.

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