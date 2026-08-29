Okul çantası 2500 liraya doluyor

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YENİ eğitim öğretim dönemi başlamak üzereyken, çanta ve temel okul ihtiyaçlarındaki fiyat artışı netleşti. Fiyatlar geçen yıla kıyasla ortalama yüzde 25 yükselirken, bir öğrencinin okul çantasını doldurmanın ortalama maliyeti 2 bin 500 lirayı buluyor. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, velileri piyasa değerinin çok altında satılan merdiven altı ve sahte ürüne karşı uyararak, etiket kontrolü yapılması gerektiğini belirtti. Keresteci, "İhtiyaçları önceliklendirerek ve fiyat/performans açısından karşılaştırma yaparak daha kontrollü bir alışveriş yapmak mümkün" dedi.