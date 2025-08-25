Okullar açılmadan önce kırtasiyecilere sıkı denetim

Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı ekipleri sahaya indi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ile fahiş fiyat denetimi yapılmaya başlandı. Bakanlığa bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da geçen hafta yaklaşık 17 bin 461 ürünün fiyat etiketini inceledi. Fiyat etiketi açısından 623 tanesinin Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı olduğu tespit edilerek yaklaşık 2 milyon lira ceza kesildi. 46 işletmeyle ilgili de haksız fiyat tutanağı tutuldu. Tutanak Haksız Fiyatı Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

NUMUNE ALINDI

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri dün Zeytinburnu'nda okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerde eş zamanlı olarak ürün güvenliği ve fahiş fiyat denetimi yaptı. Denetim kapsamında, ürünlerin güvenliği ve piyasadaki fiyatların uygunluğu incelendi. Ekipler ürünlerin oluşturabileceği risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla etiket kontrolü de yaptı. Denetimler hakkında bilgiler veren İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Geçen 2 hafta içerisinde Ticaret Bakanlığımızın ürün güvenliği denetimi ekiplerimiz, kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleriyle ilgili imalatçılardan, ithalatçılardan ve bu işin toptan satışını yapan firmalardaki ürünlerden numuneler aldılar. Laboratuvara gönderip teste sundular. Buradan da çıkan sonuçlara göre güvensiz olan ürünlere yönelik yerine göre piyasadan toplanmasından tutun, yoğun bir idari yaptırım cezalarıyla karşı karşıya kalma durumu var" dedi.



VATANDAŞLAR KIRTASİYE MALZEMESİ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Çanta, tekstil, önlüklerin etiketlerinde ürünün içeriğinin belli olup olmadığına bakın.

Oyun hamurları gibi ürünlerde uyarıcı işaretleri kontrol edin.

Kırtasiye malzemeleri alırken CE belgesinin olup olmadığını kontrol edin.