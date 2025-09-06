Okullar açılmadan önce ‘korsan servis’ uyarısı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 7.9.2025

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde korsan servis konusunda velileri uyardı. Palandöken, yazılı açıklamasında, "Biraz ucuz olsun." anlayışıyla komşuların bir araya gelip hizmet aldıkları belgesiz, güvensiz servislerden uzak durulması gerektiğini belirtti. Servis hizmeti alırken güvenilir, sertifikalı, meslek odasına kayıtlı araçların tercih edilmesinin önemine dikkati çeken Palandöken, şu ifadeleri kullandı: "Araçların periyodik bakımlarının yapılması, servis şoförlerinin çocuklara uygun şekilde davranması ve yolculuk sırasında hız yapmadan, kurallara uyarak onları güvenli bir şekilde okula götürülüp getirilmesi önemli."
