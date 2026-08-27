Okullarda yeşil dönem başlıyor: Yeni protokolle yüzde 30 enerji tasarrufu hedefleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında, eğitim yapılarının sürdürülebilir ve çevre dostu inşa edilmesi amacıyla iş birliğine gidildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda hayata geçirilen iş birliği kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü arasında 26 Ağustos'ta protokol imzalandı. Protokolle, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek projelerde; projelendirme, yapım ve uygulama süreçlerinin çevresel sürdürülebilirlik, enerji ve su verimliliği ile kaynakların etkin kullanımı esas alınarak yürütülmesi hedefleniyor.