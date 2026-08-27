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Giriş Tarihi: 27.08.2026 16:00 Son Güncelleme: 27.08.2026 16:24

Okullarda yeşil dönem başlıyor: Yeni protokolle yüzde 30 enerji tasarrufu hedefleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile MEB arasında imzalanan yeni protokolle eğitim yapılarında sürdürülebilirlik dönemi başlıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki projelerde YeS-TR ve YeS-INT kriterleri uygulanırken, yeşil sertifikalı okullarda yüzde 30’a varan enerji, yüzde 40’a varan su tasarrufu hedefleniyor.

DHA Ekonomi
Okullarda yeşil dönem başlıyor: Yeni protokolle yüzde 30 enerji tasarrufu hedefleniyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında, eğitim yapılarının sürdürülebilir ve çevre dostu inşa edilmesi amacıyla iş birliğine gidildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda hayata geçirilen iş birliği kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü arasında 26 Ağustos'ta protokol imzalandı. Protokolle, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek projelerde; projelendirme, yapım ve uygulama süreçlerinin çevresel sürdürülebilirlik, enerji ve su verimliliği ile kaynakların etkin kullanımı esas alınarak yürütülmesi hedefleniyor.

İş birliği kapsamında MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü projelerinde, çevreye duyarlı teknolojiler ile sürdürülebilir tasarım ilkeleri uygulanacak. Bu kapsamda eğitim yapılarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen YeS-TR ve YeS-INT yeşil bina değerlendirme kriterlerinin esas alınacak. İnşa edilecek yapılar sertifikalandırılacak.

YÜZDE 30'A VARAN ENERJİ TASARRUFU SAĞLANACAK

YeS-TR; binaları enerji verimliliği, su kullanımı, malzeme ve kaynak yönetimi, iç ortam kalitesi, ulaşım, çevresel etkiler ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi çok sayıda kriter üzerinden değerlendiren bütüncül bir yeşil bina sertifika sistemi olarak öne çıkıyor. Yeşil sertifikalı yapıların yaygınlaştırılmasıyla binalarda yüzde 30'a varan enerji tasarrufu, yüzde 40'a varan su tasarrufu ve yüzde 35'e varan karbon emisyonu azaltımı hedefleniyor. (DHA)

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI #MURAT KURUM #YEŞİL DÖNÜŞÜM #MEB

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Okullarda yeşil dönem başlıyor: Yeni protokolle yüzde 30 enerji tasarrufu hedefleniyor
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