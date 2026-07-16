Oncharge’ın 700’den fazla şarj soketi Trugo kullanıcılarının erişimine açıldı

İş birliği kapsamında Oncharge'ın Türkiye genelindeki 700'den fazla şarj soketi Trugo mobil uygulamasına entegre edildi. Böylece Oncharge'ın otoyollardan şehir merkezlerine, alışveriş merkezlerinden üniversitelere kadar uzanan geniş şarj ağı, Trugo kullanıcılarının da erişimine açıldı. Entegrasyonun ardından Trugo mobil uygulaması üzerinden erişilebilen toplam soket sayısı 7 bine ulaştı.

Oncharge'ın yaygın lokasyon ağı ve güçlü operasyon altyapısı ile Trugo'nun dijital kullanıcı deneyimini bir araya getiren iş birliği, elektrikli araç kullanıcılarına daha geniş, erişilebilir ve kesintisiz bir şarj deneyimi sunmayı amaçlıyor.

ONCHARGE'IN ŞARJ AĞI TEK ÜYELİKLE DAHA FAZLA KULLANICIYA ULAŞIYOR

Yeni altyapı sayesinde kullanıcılar, Oncharge veya Trugo mobil uygulamalarından herhangi biri üzerinden ortak kullanıma açılan şarj istasyonlarını görüntüleyebiliyor. Kullanıcılar, yeni bir üyelik oluşturmaya ya da farklı bir ödeme sistemi kullanmaya ihtiyaç duymadan, tercih ettikleri uygulama üzerinden şarj işlemlerini başlatabiliyor ve ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Bu sayede Oncharge'ın Türkiye genelinde stratejik noktalarda bulunan şarj istasyonları daha fazla elektrikli araç kullanıcısıyla buluşurken, kullanıcıların şehir içinde ve şehirler arası yolculuklarda şarj hizmetine erişimi de kolaylaşıyor.

Oncharge; otoyollar, dinlenme tesisleri, alışveriş merkezleri, oteller, kamu kurumları, üniversiteler, ticari işletmeler ve şehir içi lokasyonlardan oluşan yaygın ağıyla elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunuyor.

"ONCHARGE'IN GÜÇLÜ ŞARJ AĞINI DAHA FAZLA KULLANICIYLA BULUŞTURUYORUZ"

Oncharge ve Trugo tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında yalnızca şarj istasyonu sayısının değil, kullanıcıların bu istasyonlara kolay ve kesintisiz şekilde erişebilmesinin de büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

Hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle Oncharge'ın Türkiye genelindeki 700'den fazla şarj soketini Trugo kullanıcılarının erişimine açıyoruz. Böylece Oncharge'ın stratejik lokasyonlarda büyüyen şarj ağı, tek üyelik ve tercih edilen mobil uygulama üzerinden daha geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet vermeye başlıyor.

İş birliğinin ardından Trugo mobil uygulaması üzerinden erişilebilen toplam soket sayısı 7 bine ulaşırken, elektrikli araç kullanıcıları seçili istasyonlarda daha esnek, pratik ve erişilebilir bir şarj deneyiminden yararlanabilecek.

Oncharge olarak güçlü operasyon ağımız, yüksek hızlı şarj çözümlerimiz ve kullanıcı odaklı dijital altyapımızla elektrikli araç ekosisteminin büyümesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni yatırımlar ve stratejik iş birlikleriyle şarj ağımızı daha fazla noktaya ulaştırmayı hedefliyoruz."

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör