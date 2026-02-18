ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlen "Ev Sahibi Türkiye 15 bin 200 Konut ve Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etap 568 Dükkan Kura Çekim Töreni'nde, Konya'nın her ilçesini heyecana sevk eden yeni yuvaların kuralarını çektiklerini söyledi. Muhalefet laf üretirken kendilerinin eser ürettiğini dile getiren Kurum, "Onlar algı operasyonları yaptı, biz şehirlerimizi kurduk. 'Bedava ev' diye umut tacirliği yaptılar, tek bir çivi dahi çakmadılar. Yapılan her işi gölgelemeye çalıştılar. Bakın İzmir
Buca'da kanalizasyon için kazılan yollar aylarca onarılmıyor, mahalleli kendi imkanıyla parke taşı döşüyor. Yolunu yapamayan bir anlayış, çıkmış bize şehircilik dersi vermeye kalkıyor. Deprem bölgesinde de Özgür Bey'in büyük bir başarı gibi açıkladığı tablo ortada; 160 çöp konteyneri, 1 pikap, 2 minibüs, ne olduğunu onların da anlayamadığı bir cami temizleme aracı... Bu vizyon, 455 bin konutu beğenmiyor" dedi. Konya Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesindeki yatırım ve hizmetlerini örnek gösteren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sen de yapsaydın. Bak Konya laf üretmedi yük aldı, konteyner kentler kurdu, içme suyu hattı döşedi, binlerce metre kanalizasyon altyapısı yaptı. Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonunu üstlendi. Gidin Hatay
'a bir bakın. Bir Habib-i Neccar Camisi'ne bakın, bir de CHP'nin yapımını üstlendiği Ulu Cami'ye. Konya Büyükşehir, Habibi Neccar'ın restorasyonunu yapmış bitirmiş, ibadete açmış. CHP'li Bursa Büyükşehir'in sorumluluğundaki Ulu Cami daha temelde. AK Parti
ile CHP arasındaki fark budur. Onlar temelini bile atamadan biz anahtarları veririz, onlar çöp konteyneri sayarken, biz teslim ettiğimiz o yuvaya girer, o çayı içer, o duayı alırız. Eğer bu deprem CHP iktidarında olsaydı 11 ilimiz şu anda Ulu Cami gibi enkaz halindeydi."