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Giriş Tarihi: 7.09.2026 07:41

OPEC+ kararını verdi: Ekim ayında petrol üretiminde değişiklik yok

OPEC+, pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda ekim ayına ilişkin petrol üretim politikasında değişikliğe gitmedi. Üretici grup, yeni üretim adımlarının belirlenmesinden önce kotalar konusunda anlaşmaya varılması gerektiğini bildirirken, karar Hürmüz Boğazı'nda petrol ihracatının savaş nedeniyle kesintiye uğradığı bir dönemde alındı.

OPEC+ kararını verdi: Ekim ayında petrol üretiminde değişiklik yok
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OPEC+, pazar günü düzenlediği toplantıda ekim ayına yönelik petrol üretim politikasını mevcut haliyle sürdürme kararı aldı. Üretici gruptan yapılan açıklamada, bundan sonraki üretim adımlarının belirlenebilmesi için yeni kotalar üzerinde anlaşmaya varılması gerektiği ifade edildi.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Cezayir, Kazakistan ve Umman'ın oluşturduğu OPEC+'nın yedi çekirdek üyesinin toplantısı, İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol ihracatının kesintiye uğradığı bir dönemde yapıldı. Bölgede yaşanan gelişmelerin, OPEC+'nın petrol fiyatları ve pazar payı üzerindeki etkisini sınırladığı değerlendiriliyor.

OPEC+, ağustos ayında eylül ayı için üretim artışı kararı almış ve 2023'te üzerinde anlaşmaya varılan günlük 1,65 milyon varillik arz kesintisinin kademeli olarak geri çekilmesi sürecini tamamlamıştı. Ancak üretim artışları konusunda anlaşmaya varılmasına rağmen, Rusya'nın da aralarında bulunduğu OPEC üyeleri ve müttefiklerinden oluşan grup, savaşın etkisiyle belirlenen üretim hedeflerinin halen önemli ölçüde altında üretim gerçekleştiriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #OPEC #PETROL #PETROL ÜRETİMİ

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OPEC+ kararını verdi: Ekim ayında petrol üretiminde değişiklik yok
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