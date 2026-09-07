OPEC+ kararını verdi: Ekim ayında petrol üretiminde değişiklik yok

OPEC+, ağustos ayında eylül ayı için üretim artışı kararı almış ve 2023'te üzerinde anlaşmaya varılan günlük 1,65 milyon varillik arz kesintisinin kademeli olarak geri çekilmesi sürecini tamamlamıştı. Ancak üretim artışları konusunda anlaşmaya varılmasına rağmen, Rusya'nın da aralarında bulunduğu OPEC üyeleri ve müttefiklerinden oluşan grup, savaşın etkisiyle belirlenen üretim hedeflerinin halen önemli ölçüde altında üretim gerçekleştiriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör