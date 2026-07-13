OPEC’ten büyük artış: Üretim 3,05 milyon varil yükseldi

İran'ın günlük petrol üretimi 155 bin varil artarak 2 milyon 441 bin varile ulaştı. Libya'da üretim 22 bin varil artışla 1 milyon 325 bin varile, Gabon'da ise 10 bin varil yükselişle 224 bin varile çıktı.

Nijerya ve Cezayir'in günlük petrol üretimi de 5'er bin varil artarak sırasıyla 1 milyon 559 bin ve 987 bin varile yükseldi.

Bu dönemde Suudi Arabistan, Ekvator Ginesi, Kongo ve Venezuela'da ise petrol üretimi geriledi.