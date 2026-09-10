OPEC’ten petrol talebi için yeni tahmin: 2026 ve 2027 beklentileri değişti

ÜRETİMDE EN BÜYÜK ARTIŞ IRAK'TA

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, ağustosta üretimini en fazla artıran ülke Irak oldu. Irak'ın günlük ham petrol üretimi 664 bin varil artarak 3 milyon 378 bin varile yükseldi.

Irak'ı günlük 54 bin varillik üretim artışıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve 49 bin varillik artışla Kuveyt takip etti.

Üretimin en fazla gerilediği ülke ise İran oldu. İran'ın günlük üretimi 399 bin varil azalarak 2 milyon 86 bin varile düştü. Suudi Arabistan'ın günlük üretimi 75 bin varil, Libya'nın üretimi ise 9 bin varil geriledi.