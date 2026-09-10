OPEC’ten petrol talebi için yeni tahmin: 2026 ve 2027 beklentileri değişti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ağustosta önceki aya göre 346 bin varil artarak 24 milyon 81 bin varile yükseldi. OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi ise aynı dönemde 297 bin varil artışla 38 milyon 55 bin varile çıktı.
ÜRETİMDE EN BÜYÜK ARTIŞ IRAK'TA
OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, ağustosta üretimini en fazla artıran ülke Irak oldu. Irak'ın günlük ham petrol üretimi 664 bin varil artarak 3 milyon 378 bin varile yükseldi.
Irak'ı günlük 54 bin varillik üretim artışıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve 49 bin varillik artışla Kuveyt takip etti.
Üretimin en fazla gerilediği ülke ise İran oldu. İran'ın günlük üretimi 399 bin varil azalarak 2 milyon 86 bin varile düştü. Suudi Arabistan'ın günlük üretimi 75 bin varil, Libya'nın üretimi ise 9 bin varil geriledi.
OPEC+ ÜRETİMİ DE ARTTI
OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi ağustosta önceki aya kıyasla 297 bin varil artış gösterdi.
Böylece grubun günlük toplam ham petrol üretimi 38 milyon 55 bin varil olarak kayıtlara geçti.
2026 PETROL TALEBİ TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ
OPEC, küresel petrol talebine ilişkin tahminlerinde de değişikliğe gitti. Örgüt, 2026 yılı için küresel petrol talebi artış beklentisini aşağı yönlü revize etti.
Buna göre küresel petrol talebinin 2026'da geçen yıla göre günlük yaklaşık 380 bin varil artarak 105 milyon 840 bin varile ulaşması bekleniyor. OPEC'in önceki raporunda bu yıl için günlük 580 bin varillik talep artışı öngörülüyordu.
Talebin OECD dışı ülkelerde günlük 490 bin varil artarak 59 milyon 700 bin varile çıkması, OECD ülkelerinde ise günlük 110 bin varil azalarak 46 milyon 140 bin varile gerilemesi bekleniyor.
2027 TALEP TAHMİNİ YUKARI REVİZE EDİLDİ
OPEC, 2027 yılına ilişkin küresel petrol talebi artış beklentisini ise yukarı çekti.
Gelecek yıl küresel petrol talebinin 2026'ya kıyasla günlük 2 milyon 360 bin varil artarak 108 milyon 190 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor. Önceki raporda 2027 yılı için günlük 2 milyon 160 bin varillik talep artışı öngörülmüştü.
2027'de OECD dışı ülkelerde petrol talebinin günlük 1 milyon 920 bin varil artarak 61 milyon 620 bin varile yükselmesi, OECD ülkelerinde ise günlük 430 bin varillik artışla 46 milyon 570 bin varile ulaşması bekleniyor.